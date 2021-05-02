Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
Многоразовое творение Илона Маска вернуло людей на землю
2 мая, 2021 12:35
1 мин
1 мин
NASA/Keystone Press Agency/Globallookpress
Многоразовый космический корабль от SpaceX Crew Dragon успешно приводнился неподалеку от Флориды, США.
Четверых астронавтов уже достали из капсулы и осмотрели. У них все хорошо и они летят в Хьюстон.
Как сообщает «Интерфакс», члены экипажа проработали на МКС около шести месяцев. Возвращены домой они были в ходе первого в истории полета на орбиту многоразового Crew Dragon-1.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку