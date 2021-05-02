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Многоразовое творение Илона Маска вернуло людей на землю

Кирилл Савушкин
2 мая, 2021 12:35
1 мин
Кирилл Савушкин
2 мая, 2021 12:35
1 мин
NASA/Keystone Press Agency/Globallookpress
NASA/Keystone Press Agency/Globallookpress

Многоразовый космический корабль от SpaceX Crew Dragon успешно приводнился неподалеку от Флориды, США.

Четверых астронавтов уже достали из капсулы и осмотрели. У них все хорошо и они летят в Хьюстон.

Как сообщает «Интерфакс», члены экипажа проработали на МКС около шести месяцев. Возвращены домой они были в ходе первого в истории полета на орбиту многоразового Crew Dragon-1.

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ТЕГИ
Илон Маск
Crew Dragon
Астронавты
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