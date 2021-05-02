Многоразовое творение Илона Маска вернуло людей на землю

Наука и медицина

Многоразовый космический корабль от SpaceX Crew Dragon успешно приводнился неподалеку от Флориды, США.

Четверых астронавтов уже достали из капсулы и осмотрели. У них все хорошо и они летят в Хьюстон.

Как сообщает «Интерфакс», члены экипажа проработали на МКС около шести месяцев. Возвращены домой они были в ходе первого в истории полета на орбиту многоразового Crew Dragon-1.