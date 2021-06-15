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Наука и медицина
Мишустин: скрининг новорожденных на СМА введут с 2022 года
15 июня, 2021 13:10
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фото: pixabay
Скрининг новорожденных на спинальную мышечную атрофию (СМА), а также пренатальные исследования на наличие наследственных и врожденных заболеваний планируют запустить в России в 2022 году. Данное поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по итогам совершенствования оказания медпомощи детям. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что на данный момент доступен неонатальный скрининг на пять заболеваний, а планируется увеличение до 36 заболеваний.
Кроме того, Мишустин дал поручение Минздраву по проработке вопросов запуска пилотного проекта, включающего генетическое тестирование беременных женщин, который позволяет выявить хромосомные аномалии во время беременности.
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Как вы считаете, скрининг новорожденных на наследственные заболевания предотвратит отрицательный исход редких болезней?
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