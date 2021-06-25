Наука и медицина

Мир снова накрыло «короной». Выходит, вакцины не спасут? Кто виноват и что делать?

Мария Кузьмина 6 мин

Мария Кузьмина 6 мин

Alexander Zemlianichenko Jr / Xinhua / Global Look Press

Журналисты не зря пугали людей новым штаммом коронавируса, обнаруженном в начале года в Индии. В то время, как одни страны отменяли антиковидные органичения и возвращались к нормальной жизни, в Индии полыхали погребальные костры. Теперь волна мутировавшего вируса захлестнула весь мир, включая Россию. Даже Израиль, на днях гордо отрапортовавший о почти полной победе над «ковидом», вновь вынужден вернуть часть ограничений и вернуться к маскам. Еще неделю назад там регистрировали всего несколько заражений в день, а то и вовсе ни одного, а сегодня их уже свыше 200. Что будет завтра, учитывая заразность новых штаммов, предсказать не берется никто. Из-за чего так получилось? И правда ли, что вакцины нас уже не спасут?

Что за новый штамм «дельта»? Чем он опасен?

«Дельта» - так назвали индийский штамм коронавируса, выявленный в марте в одном индийском штате. Он может вытеснить все остальные мутации COVID и стать преобладающим: в Германии, по оценкам ученых, это может произойти летом. В России большинство случаев «короны» (свыше 70%) в нынешнюю волну также приходится на разновидность «дельта», до этого у нас главенствовал «британский» штамм. Всего индийский штамм проник почти в 90 стран мира, от Канады до Австралии. Индийский штамм более заразен, чем предыдущие (британский, бразильский и так далее). Он быстрее добирается до легких, а инкубационный период у «короны» сократился с двух недель до пары дней. У пациентов чаще возникают тромбы, да и само течение болезни изменилось. Кроме того. COVID-19 активно начали болеть подростки и дети, которых раньше коронавирус почти не замечал. Главная особенность «дельта», которая с самого начала пугала ученых - способность коронавируса игнорировать антитела в крови тех, кто привился от COVID-19 или переболел. Например, в той же Индии к моменту небывалой вспышки эпидемии в некоторых штатах популяционный иммунитет был достаточно высоким, но люди все равно заражались.

Хуже другое: вирус снова мутировал

Новая вариация коронавируса называется «дельта-плюс». Этот вирус умеет снижать активность антител в крови у переболевших и вакцинированных. На сегодняшний день известно примерно о сорока пациентах с этой разновидностью вируса в Индии, и еще один человек скончался. Единичные случаи зарегистрированы в США и Великобритании. До России «дельта плюс» пока не добрался, несмотря на появившиеся в прессе сообщения: эти данные опроверг Роспотребнадзор.

Выходит, вакцинация не поможет?

С приходом в нашу популяцию коронавируса и появлением первых вакцин у человечества был примерно год-полтора, чтобы успеть создать на пути инфекции мощный заслон. Не получилось. Виной тому и беспечность людей и целых правительств, и невозможность запереть граждан в пределах отдельно взятых квартир, районов и даже стран, ибо глобализация разрушила многие механизмы, казавшиеся атавизмом в XXI веке, но способные, как теперь уже стало очевидно, предотвратить распространение вируса. Почему год-полтора, спросите вы? Потому что с самого начала было понятно, как поведет себя новый вирус. Что он будет мутировать - пусть и не так быстро, как вирус гриппа, для которого каждый год во всем мире делают новые типы вакцин, но тем не менее. Добавьте к этому невозможность многих стран, как бедных, так и вполне себе богатых, создать собственную вакцину. А обеспечить всю планету заветным лекарством тоже оказалось делом сложным - потому что за это должен кто-то платить, для начала. Да и самим не хватало. Плюс вакцинные войны, тонны «дезы» и компромата, хлынувшие в сеть, лишь посеяли панику и усилили степень недоверия к вакцинам как таковым. Производители нынешних вакцин предусмотрели варианты с мутацией. И заложили некий запас прочности. В результате недавних испытаний стало ясно, что уже выпущенные на рынок вакцины все еще защищают от коронавируса, пусть и чуть хуже, чем раньше. Но, грубо говоря, 70% против изначальных 95% - тоже неплохой результат. А значит, привиться в любом случае стоит.

А что дальше?

Привиться - нужно, конечно. Если сможете выстоять многочасовую очередь за вакциной: в Москве, как сообщают, количество желающих привиться возросло в 60 раз. В некоторых регионах вакцины временно закончились, а в отдельных областях местные власти возвращают локдаун. В Краснодарском крае и на его курортах, к примеру, не желают видеть антипрививочников, из-за чего пошли массовые отказы от брони мест в гостиницах... удивительно, сколько в нашей стране оказалось граждан, которым плевать не только на собственное здоровье, но и на здоровье окружающих. Ведь в регионы туристы повезут не только свои деньги, но и новые штаммы «ковида». А потом уедут в свои большие города, где все в порядке и с обеспечением больниц ИВЛ, и всем прочим. А дальше, после прививки - задвинуть куда подальше собственные амбиции, ущемленное чувство личной свободы, попранные права индивидуума в цифровом обществе и прочая, и прочая. Надеть, наконец, маску и обойтись неделю-другую без ресторанов, пусть даже с QR-кодом, кинотеатров и шумных вечеринок, и убедить всех друзей сделать то же самое. Потому что если когда-либо в мире возникала ситуация, что будущее всего человечества зависело от воли рядового обывателя - то это вот сейчас.