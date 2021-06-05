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Наука и медицина
Минздрав: риск заболеваний увеличится из-за температурных изменений
5 июня, 2021 14:52
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фото: pixabay
Изменения температуры окружающей среды увеличивают риски развития заболеваний, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, пишет ТАСС.
Речь идет о температуре ниже минус 10 градусов или выше плюс 20 градусов. Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), после 2030 года ожидается более 250 тыс. дополнительных смертей, которые связаны с изменением климата.
«Это и смертность и от инфекционных заболеваний, и от увеличения температуры, перегрева. Потому что температура окружающей среды довольно сильно коррелирует со смертностью», – заявил Олег Салагай.
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