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Наука и медицина
Минздрав: непривитые от COVID беременные в 15-20% случаев подвержены риску преждевременных родов
6 июля, 2021 10:36
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фото: pixabay
При заражении коронавирусной инфекцией у невакцинированных беременных женщин увеличивается вероятность преждевременных родов, сообщили в Минздраве РФ.
Отмечается, что ранние роды зафиксированы в 15-20% случаев, что является высоким показателем. Эксперты считают, что для снижения рисков у беременных с тяжёлой формой коронавируса необходима вакцинация с 22-ой недели.
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