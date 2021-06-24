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Наука и медицина
Минздрав назвал четыре противопоказанных в жару напитка
24 июня, 2021 19:07
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фото: pixabay
Сладкие, газированные или содержащие кофеин напитки, а также алкоголь – все это противопоказано при высокой температуре воздуха, считает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
По его словам, алкоголь провоцирует обезвоживание человеческого организма и добавляет лишнюю нагрузку на сердечно-сосудистую систему, нарушая ритм.
«Во время жары нужно соблюдать простые правила, чтобы избежать проблем со здоровьем. Необходимо пить больше простой, обычной воды», – рассказал Мурашко РИА Новости.
Глава ведомства добавил, что, если избегать переедания и носить легкую одежду, можно легче перенести жару.
Вопрос по теме:
Не рекомендуется пить сладкие и газированные напитки в жаркое время года. Какой рецепт напитка в жару можете посоветовать вы?
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