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Наука и медицина
Минздрав Крыма: коронавирус обнаружен у шестерых детей в «Артеке»
20 июня, 2021 12:43
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Server Amzayev/Global Look Press
В «Артеке» у шести отдыхающих в международном центре детей обнаружен коронавирус, сообщил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.
«В «Артеке», к сожалению, выявлены единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией», - сказал он.
По словам Лясковского, дети чувствуют себя хорошо и им оказывается вся необходимая помощь, а сотрудники Роспотребнадзора провели расследование. По его результатам принято решение всех контактных с детьми поместить в обсерватор.
Сейчас все заразившиеся дети проходят лечение в детской инфекционной больнице Симферополя. Все, кто с ними контактировал, в санатории «Прибой»и больнице Армянска, где открыты койки для обсервации, пишет ТАСС.
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