Михаил Мурашко: Российскую вакцину могут включить в особый список ВОЗ

Наука и медицина

Российскую вакцину могут включить в особый список ВОЗ

Российская вакцина «Спутник V» может быть одобрена ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«РФ ведет переговоры о завершении процедуры включения „Спутник V“ в список препаратов, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях», - заявил Мурашко.

Ранее он сообщал, что в России разрабатывают новую вакцину от коронавируса и в ближайшее время ожидаются первые результаты разработки препарата.

За минувшие сутки в России выявлено 8632 новых случая COVID-19. За это время 7391 человек выздоровел, 389 скончались.

Первая в мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована в России11 августа прошлого года, «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи, пишет RT.