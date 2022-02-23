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Наука и медицина
Михаил Мурашко привёл статистику по заболеваниям сердца и сосудов после ковида
23 февраля, 2022 12:48
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фото: pixabay
Сердечно-сосудистая система страдает почти у половины людей, переболевших коронавирусной инфекцией. Проблемы заметны после 3-7 месяцев от выздоровления, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
По его словам, люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов подвержены наибольшему риску (показатели смертности до 5-7 раз выше). Им необходимо отслеживать ритм сердца, а при обнаружении осложнений незамедлительно обращаться к врачу.
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