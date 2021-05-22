Михаил Мишустин: «Спутник V» - самая востребованная вакцина в мире

Наука и медицина

Российский премьер Михаил Мишустин уверен, что российская вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность и эффективность и стала одной из самых востребованных в мире.

«Сегодня «Спутник V» зарегистрирован почти в 70 странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность. Можно уже официально сказать: «Спутник V» - одна из самых востребованных вакцин в мире», - сказал он на просветительском марафоне «Новое знание».

Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила международный успех вакцины ее высокой эффективностью и безопасностью, пишет RT.