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Наука и медицина
Михаил Мишустин: «Спутник V» - самая востребованная вакцина в мире
22 мая, 2021 12:36
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Nikolay Gyngazov/Globallookpress
Российский премьер Михаил Мишустин уверен, что российская вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность и эффективность и стала одной из самых востребованных в мире.
«Сегодня «Спутник V» зарегистрирован почти в 70 странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность. Можно уже официально сказать: «Спутник V» - одна из самых востребованных вакцин в мире», - сказал он на просветительском марафоне «Новое знание».
Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила международный успех вакцины ее высокой эффективностью и безопасностью, пишет RT.
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