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Наука и медицина
Миф о женских тренировках развеял доктор Мясников
6 июля, 2021 12:09
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фото: pixabay
Мнение о том, что женщинам не нужно делать силовые упражнения, оспорил в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.
По словам врача, силовые тренировки могут предотвратить остеопороз. Занятия с небольшим весом гантелей благоприятно повлияют на женское здоровье, укрепляя кости.
Мясников добавил, что силовые нагрузки необходимо чередовать с аэробной или с упражнениями на растяжку и баланс.
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