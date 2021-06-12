Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
Мэрия Москвы: Вводить спецпропуска в столице пока не планируем
12 июня, 2021 17:21
1 мин
1 мин
Pixabay
Власти Москы в настоящий момент не обсуждают возможность введения в столице на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации спецпропусков, заявили в пресс-службе аппарата мэра .
«Не обсуждается и пока не планируется», - заявили в пресс-службе.
Там же заявили, что пока нет планов и по повышению размеров штрафов за нарушение масочного режима.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в городе дополнительных выходных дней до 19 июня, пишет «Московский комсомолец».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку