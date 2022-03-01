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Наука и медицина
Медики выявили обычный помогающий напиток при диабете 2-го типа
1 марта, 2022 16:01
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фото: pixabay
При сахарном диабете второго типа организм не может правильно использовать инсулин, поэтому важно снижать резистентность к инсулину и высокий уровень сахара в крови. Медики из диабетического исследовательского центра в Иране определили продукт, помогающий разрешить данную проблему.
Ученые провели эксперимент со 100 добровольцами с диабетом второго типа, разделив их на две группы: первая пила по 150 мл каркаде 3 раза в день, вторая – зеленый чай. В результате данных по уровню сахара в крови натощак и чувствительности к инсулину, медики выяснили, что зеленый чай эффективнее воздействует на организм, пишет «Профиль».
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