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Наука и медицина
Малину нельзя есть всем. Диетолог рассказала об опасности
22 июня, 2021 12:52
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фото: pixabay
Врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала о таящихся в малине противопоказаниях, передают РИА Новости.
Гастрит, язва, проблемы с почками – наличие данных заболеваний делает употребление малины опасным для человека. Кроме того, аллергикам тоже противопоказана малина.
Специалист добавила, что употребление малины не подходит худеющим людям, так как ягода является калорийной и повышает аппетит. Однако добавлять небольшое количество малины можно в йогурт или творог.
Вопрос по теме:
Являются ли противопоказания употребления малины (гастрит, язва, заболевания почек, аллергия) следствием полного отказа от нее, или вы обычно не отказываетесь от любимых продуктов?
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