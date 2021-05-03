Майские пикники: названы опасные продукты

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Скоропортящиеся товары с кремом, салаты с майонезом, кисломолочные продукты, взятые на пикник, а также вода из открытых источников могут вызвать пищевое отравление. Об этом предупредил в беседе с РИА Новости заместитель главврача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов.

Чтобы не навредить своему организму и не испортить отдых, врач рекомендует хранить продукты в специальной термосумке с поддержанием низкой температуры.

По словам Давыдова, риск заражения различными условно-патогенными микроорганизмами высок, что представляет определенную угрозу отравления и образования кишечных или пищевых инфекций.

«Мясные продукты надо покупать в сертифицированных местах, особенно если это приготовленный шашлык или какие-то другие мясные изделия, потому что они несут в себе угрозу заражения сальмонеллезом», — сообщил Давыдов.

Он добавил, что, если вода из открытых источников кажется чистой, её не следует пить.

«Вода должна быть бутилированная или фильтрованная, но на крайний случай кипяченая, хотя кипяченая вода никаким образом не устраняет угрозу получение отравления, воздействия солей тяжелых металлов, либо органической химии, которая содержится в воде», — отметил врач.

Токсикоинфекция, которая попадает в организм из продуктов питания, более опасна, чем кишечная инфекция, провоцирующая размножение микроорганизмов в кишечнике. В случае заражения токсической инфекцией следует провести промывание желудка, а при кишечной – принять энтеросорбенты.

Однако Давыдов отмечает, что при признаках отравления следует обратиться к врачу вместо самолечения.