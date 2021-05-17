Наука и медицина
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Наука и медицина
Русская планета
Наука и медицина

Лучший час для утренней трапезы раскрыл диетолог

Елизавета Ивлева
17 мая, 2021 09:21
2 мин
Елизавета Ивлева
17 мая, 2021 09:21
2 мин
фото: pixabay
фото: pixabay

Врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский отметил важность завтрака и назвал наиболее благоприятное время для утреннего приема пищи, сообщает радио Sputnik.

По мнению специалиста, организму необходимо поступление пищи в первые полтора часа после пробуждения. Дело в том, что завтрак не только дает энергию на активность в течение дня, но и способствует началу мозговой деятельности, побеждая сонливость.

Завтракать в одно и то же время – полезная привычка. Пищеварительная система адаптируется, помогая насытиться от умеренного количества еды. Но в выходные позволительно сделать исключение, так как два дня недели не отразятся на здоровье, объяснил Бобровский.

Однако отказ от завтрака провоцирует расстройство пищевого поведения, которое ведет к перееданию в вечернее время. При этом для тех, кто не имеет лишний вес, и нежелание завтракать является лишь сформированным режимом, это может быть вполне нормальным, отметил диетолог.

Поделиться
ТЕГИ
Здоровье
Еда
Врачи
Советы
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!