Лучший час для утренней трапезы раскрыл диетолог

Наука и медицина

Врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский отметил важность завтрака и назвал наиболее благоприятное время для утреннего приема пищи, сообщает радио Sputnik.

По мнению специалиста, организму необходимо поступление пищи в первые полтора часа после пробуждения. Дело в том, что завтрак не только дает энергию на активность в течение дня, но и способствует началу мозговой деятельности, побеждая сонливость.

Завтракать в одно и то же время – полезная привычка. Пищеварительная система адаптируется, помогая насытиться от умеренного количества еды. Но в выходные позволительно сделать исключение, так как два дня недели не отразятся на здоровье, объяснил Бобровский.

Однако отказ от завтрака провоцирует расстройство пищевого поведения, которое ведет к перееданию в вечернее время. При этом для тех, кто не имеет лишний вес, и нежелание завтракать является лишь сформированным режимом, это может быть вполне нормальным, отметил диетолог.