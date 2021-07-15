«Лишняя вода» в ногах: остеопат рассказал об отеках
Переизбыток жидкости в межклеточном пространстве мягких тканей ног провоцирует отеки с ощущением тяжести и припухлости. О причинах отечности рассказал врач-остеопат Владимир Животов, пишет «Российская газета».
По мнению врача, временный и нечастый отек ног может возникнуть из-за употребленной накануне соленой пищи, авиаперелетов или долговременной поездки сидя. Если человек постоянно испытывает тяжесть в ногах, то это может быть следствием травмы копчика, при которой происходит сдавливание венозных и лимфатических сосудов.
Увеличение капилляров на ногах указывает на проблемы с сердцем, так как его медленная работа провоцирует застои крови. Кроме того, среди причин отеков можно выделить снижение количества белка в крови, увеличение проницаемости капилляров и беременность.
Животов добавил, что ограничение соленого, сладкого, мучного, молочного и алкогольного, хождение пешком и занятия спортом помогут уменьшить застой жидкости в организме и отеки ног.