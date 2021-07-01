Лето будет тяжелым: коронавирус набирает обороты. Чего ждать и к чему готовиться?

Наука и медицина

Коронавирус с нами надолго, если не навсегда: с этим, кажется, смирились почти все жители планеты. Но все-таки была надежда, что вторая волна коронавируса будет самой мощной, а затем эпидемия пойдет на спад, и все последующие всплески активности COVID-19 будут все же послабее.

Увы, из-за мутаций нынешняя волна коронавируса, Бог знает уже какая по счету, может перечеркнуть все усилия по борьбе с заразой. Даже основательно провакцинировавшиеся страны снова возвращаются к маскам, а в ВОЗ допустили введение новых масштабных локдаунов из-за вышедшего из-под контроля COVID.

Вот и в России статистика не радует. Кривая роста заболеваемости снова поползла вверх, дважды с самого начала пандемии был побит рекорд по суточным смертям - 672 человека в сутки по всей стране.

А тут еще и пугающие прогнозы подоспели: по расчетам специалистов из Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ), пика эпидемии можно ждать лишь... в конце лета, а то и в середине сентября. При этом, как прогнозируют ученые, новая затяжная волна превысит показатели предыдущего пика заболеваемости в 1,3-1,6 раз.

Если верить этим прогнозам, россиян ожидает очень непростое лето. Сбить третью волну в России может лишь вакцинация, но темпы прививочной кампании явно оставляют желать лучшего. Самый важный компонент вакцины - доверие со стороны граждан, и с этим возникли проблемы.

В самом деле, если прошлой весной вся страна сидела взаперти при более скромных цифрах по заболевшим, то сейчас локдауном и не пахнет. Возникший в головах у россиян когнитивный диссонанс не добавил им решимости пойти и сделать прививку, а власти уже приглашают на повторную вакцинацию. Причем вне зависимости от наличия и количества антител.

Даже новости о том, что дельта-штамм намного чаще отправляет заболевших в отделение интенсивной терапии и куда более заразен, чем простой «ковид», уже не могут напугать людей, как раньше: сказывается усталость от каждодневного стресса на фоне многомесячной информационной атаки. Россиянам, да и не только им, уже тошно слышать само слово «коронавирус».

У всех в голове лишь одно: когда это закончится? Судя по всему, никогда. Но кое-что все же можно сделать. Во-первых, все же дойти до ближайшего прививочного пункта и как можно скорее получить свою дозу вакцины, любую из доступных. Несмотря на то, что новый штамм угрожает и вакцинированным, судя по данным из США, где вакцинацию прошли уже 155 млн. человек, существующие вакцины работают, а госпитализируют преимущественно непривитых.

Плохая же новость в том, что маски и ограничительные меры в виде социальной дистанции, дезинфекции всего и вся и дурацких перчаток в московском общественном транспорте останутся с нами еще как минимум на год. Впрочем, оглядываясь назад и вспоминая все, что мы уже пережили, носить маску - не самое сложное. Лишь бы не стало хуже.