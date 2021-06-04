Летний напиток очищает кишечник
Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала о напитке, который оказывает благоприятное действие на пищеварение и состояние кожи.
По словам врача, речь идет о квасе. Данный напиток богат витаминами группы В, что помогает предотвратить типичные признаки дефицита витамина: повышенная жирность кожи с воспалениями, секущиеся волосы и перхоть, быстрая утомляемость, раздражительность и ухудшение памяти.
Также медик добавила, что квас содержит витамины Е, А, аскорбиновую кислоту и утоляющие жажду молочную и уксусную кислоты.
«Поскольку напиток получают методом брожения, то в умеренных дозах — одна кружка или 0,3 литра — он повышает аппетит, мягко очищает кишечник, положительно влияет на пищеварение», — приводят слова Татьяны Бочаровой РИА Новости.