Легендарный вертолёт Ми-38 запущен в серийное производство

«Ростех» приступает к серийному выпуску гражданского вертолета Ми-38. Сертификат производителя выдан Казанскому вертолётному заводу холдинга «Вертолёты России». Как сообщается, первая машина будет поставлена заказчику до конца этого года. Кроме того, данная модель вертолёта доступна для заказа и зарубежным партнёрам: Ми-38 впервые был представлен на международном авиасалоне Dubai Airshow 2019 14 ноября 2019 года.

Ми-38 – универсальный вертолет, который может применяться для перевозки пассажиров, грузов, для поисково-спасательных и медицинских работ. В ОАЭ мы впервые представляем его на зарубежном рынке и обсуждаем перспективы поставок Ми-38 на экспорт. Уверен, что высокие технические характеристики и конкурентная цена обеспечат интерес к вертолету среди наших партнеров из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. Первая машина будет поставлена отечественному заказчику, это произойдет до конца года

– сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Гражданский вертолёт Ми-38 впервые был представлен ещё в 1989 году на выставке в Ле Бурже. Запустить машину в серийное производство не удавалось из-за того, что вертолёт изначально проектировался под западные двигатели. Первые двигатели должны были поставить канадцы, а серийное производство вертолётов должно было стартовать в 2007 году. Но поставки были сорваны, и сроки начала серийного производства постоянно отодвигались. Теперь у вертолёта Ми-38 полностью отечественные двигатели. Это означает, что машину можно переоборудовать в том числе и под военные цели, в то время, как канадские двигатели позволяли использовать вертолёт исключительно как гражданский.

Фото: Минпромторг

Многоцелевой Ми-38 должен занять пустующую нишу между средним Ми-8 и тяжелым Ми-26. Благодаря использованным техническим решениям вертолет превосходит другие машины своего класса по грузоподъемности, пассажировместимости и основным летно-техническим характеристикам. Обладая максимальной взлетной массой 15,6 тонны, вертолет способен взять на борт или на внешней подвеске 5 тонн полезного груза. Пассажирский Ми-38 может брать на борт до 30 человек.

Дальность полета вертолета в транспортной конфигурации с дополнительными топливными баками составляет до 1000 километров. Ми-38 оснащен новыми двигателями отечественного производства, авариестойкой топливной системой, дополнительными опорами на шасси для посадки на мягкий грунт и снег.

В этом году Казанский вертолетный завод изготовил первый гражданский Ми-38 с салоном повышенной комфортности, который в эти дни принимает участие в международном авиасалоне Dubai Airshow. Полученный сертификат Росавиации подтверждает, что КВЗ готов к серийным поставкам вертолетов данного типа как для коммерческих эксплуатантов, так и для госзаказчиков

– отметил управляющий директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров.

Конструкция Ми-38 обладает рядом нововведений: улучшенными аэродинамическими обводами фюзеляжа и обтекателя силовой установки, защитой втулки несущего винта и автомата перекоса. Вместо традиционного размещения двигателей перед главным редуктором впервые в отечественном вертолетостроении реализована схема с их «задним» расположением. Это позволило снизить аэродинамическое сопротивление и уровень шума в кабине, а также повысить безопасность машины.

Источник: Минпромторг РФ, «Вертолёты России».