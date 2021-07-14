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Наука и медицина
Лечение с помощью правильного питания: эксперт назвал болезни
14 июля, 2021 11:52
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фото: pixabay
Директор ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», член-корреспондент РАН Дмитрий Никитюк рассказал, что с помощью здорового питания можно устранить 80% инфарктов миокарда, инсультов и диабета. Об этом сообщают РИА Новости.
Специалист отметил, что в 30-50% случаев заболевания развиваются из-за нарушения питания: переизбыток в употреблении сахара, кондитерских изделий, колбас, хлебопродуктов и другое.
Никитюк добавил, что необходимое для правильной работы организма количество биологически активных веществ составляет 170-180 наименований.
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