Квантовые сенсоры помогут в эффективной диагностике заболеваний
Квантовые датчики, позволяющие определять заболевания на ранней стадии, были представлены на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает RT.
Сенсоры представляют собой устройства, обеспечивающие высокий уровень чувствительности из-за применения квантовых механических явлений. Разработкой проекта занимается Российский квантовый центр (РКЦ) при поддержке Газпромбанка.
По словам руководителя проекта Максима Острася, сверхчувствительные сенсоры позволяют заглянуть вглубь организма человека и отследить процессы на клеточном и молекулярном уровнях. Например, это будет эффективно для выявления эпилепсии.
«Эпилепсия представляет собой спонтанное возбуждение зон коры головного мозга, которое зачастую сложно диагностировать. Более того, существуют виды эпилепсии, которые не подлежат медикаментозному лечению, и люди, по сути, являются инвалидами. Однако с помощью квантовых датчиков можно локализовать эти маленькие участки и провести операцию, после которой человек выздоравливает», — объяснил Максим Острась.