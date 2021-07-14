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Наука и медицина
Курение в жару может привести к обмороку
14 июля, 2021 11:34
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фото: pixabay
Главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн предупредил, что курение вредно, особенно в жаркие дни. Это может привести к обморокам, гипоксии мозга, предынсультному состоянию.
Дело в том, что высокая температура воздуха создает еще большую нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. При этом токсический эффект от сигарет усиливается, вызывая спазм сосудов головного мозга.
«Никотин – это сердечно-сосудистый яд, и в жару он усиливает свое патологическое действие», – цитируют слова Евгения Брюна РИА Новости.
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Врачи считают, что в жару токсический эффект от никотина увеличивается. Станет ли это для вас поводом отказаться от курения?
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