Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
Кто следующий в очереди? Москвичи начали продавать места в очереди на вакцинацию
10 июля, 2021 17:12
1 мин
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Москве на фоне пандемии предприимчивые жители стали продавать свои места в электронной очереди на вакцинацию от коронавируса.
Для этого москвичи используют различные telegram-каналы. «Продам место за 15 тысяч», – говорится в одном из объявлений.
Ранее сообщалось, что жители столицы стояли в очередях на вакцинацию препаратом « КовиВак» после того, как стало известно, что эта вакцина стала снова доступной.
Предыдущая партия вакцины была доставлена в Москву 25 июня и препарат закончился за три дня.
Сейчас сделать вакцину можно бесплатно и без записи в порядке живой очереди, пишет РЕН-ТВ.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку