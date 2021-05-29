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Кто сказал «мяу»? В Северной Корее кошек и голубей приказали уничтожить из-за коронавируса

Сергей Михневич
29 мая, 2021 09:16
1 мин
Сергей Михневич
29 мая, 2021 09:16
1 мин
Pixabay
Pixabay

Власти Северной Кореи дали приказ уничтожить кошек и голубей в приграничных с Китаем районах. По их мнению, животные распространяют по стране коронавирус.

Как считают руководители страны, коты питаются крысами, которые часто переносят коронавирус, а потом заражаются сами.

При этом не все граждане одобряют такое решение. В городе Хесан семья сообщала, что их кошка погибла, однако очень скоро представители власти заметили ее у забора. В итоге животное поймали, а семью поместили в изолятор на 20 дней.

Официально в КНДР не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом, а подозрение на заражение коронавирусом регистрировалось лишь раз, пишет «Лента.ру».

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