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Наука и медицина
Крымские ученые обнаружили разрушение легких от курения вейпов
12 июля, 2021 14:10
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фото: pixabay
Легочная ткань человека способна разрушиться из-за чрезмерного воздействия паров от электронных сигарет, доказали в ходе эксперимента ученые Крымского федерального университета (КФУ), передают РИА Новости.
Исследование проводилось на лабораторных крысах. В результате специалисты обнаружили повышение уровня ферментов, которые расщепляют белок ткани легких. Это было связано с тем, что вдыхание паров вейпов приводит к уничтожению защиты легких, а токсичный газ формальдегид вызывает проблемы со здоровьем.
Отмечается, что никотин обычных сигарет тяжелее воздействует на организм, однако вейпы им не уступают.
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Как вы считаете, курение вейпов наносит такой же вред организму, как и обычные сигареты?
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