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Наука и медицина
Крым установил абсолютный максимум заболевших ковидом
11 июля, 2021 12:31
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Kremlin Pool/Global Look Press
В Крыму зафиксирован антирекорд по заболевшим коронавирусом за все время пандемии.
За сутки, по данным властей, заболело 368 человек.
Предыдущий максимум в 360 человек был достигнут в январе. Власти, тем временем, продолжают призывать к ношению масок и соблюдению дистанции.
При этом, по данным ТАСС, до осени на полуострове не работает в ночное время общепит. Исключение - готовка на вынос.
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