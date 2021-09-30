Коронавирус сменил первые симптому. Его можно спутать с другой болезнью
Текущей осенью у коронавируса появились новые симптомы, из-за чего теперь его легко спутать с простудой или гриппом. Об этом сообщили некоторые российские врачи.
По словам председателя профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрия Белякова, теперь в первые дни заражения коронавирус может проявиться в виде сильного насморка. Раньше таких симптомов при COVID-19 врачи не наблюдали. Люди могут спутать инфекцию с обычной простудой и обратиться за помощью несвоевременно.
Кроме того, по словам эксперта, течение коронавируса стало развиваться гораздо стремительнее. Если раньше пневмония появлялась у пациентов на седьмой день заражения, то сейчас это может случиться уже на третий день.
О других симптомах COVID-19 сообщает врач Александр Эдигер. По его словам, сейчас в первые дни заражения коронавирус начал проявляться симптомами схожими с острым гриппом. То есть может появиться повышенная температура, боль и першение в горле. Отдельные пациенты сообщали о потере слуха и головокружении. Также наблюдается продолжительный кашель с обильным выделением мокроты.
С экспертами беседовал «Московский комсомолец».