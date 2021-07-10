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Наука и медицина
Коронавирус: число заболевших в мире превысило 186 млн
10 июля, 2021 10:29
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Pixabay
В мире, согласно данным университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день болеют коронавирусом 186 миллионов 63 тысяч человек.
При этом умерли от связанных с коронавирусом заболеваний 4 миллиона 19 тысяч человек.
Около 15 миллионов случаев заражения коронавирусом выявлено в США, Индии и Бразилии.
Больше всего заразившихся COVID занимает США, там выявлено 33 миллиона 837 тысяч инфицированных. В этой стране от инфекции умерли 606 тысяч человек.
Коэффицент смертности на 1 миллион населения планеты составил на утро субботы 517,7, пишет РЕН-ТВ.
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