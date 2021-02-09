Концерн «Калашников» создал гаджет-ружье для «кайфа»

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Концерн «Калашников» создал гаджет-ружье МР-155 Ultima, которое способно синхронизироваться с мобильными устройствами. Об этом сообщил гендиректор группы компаний Дмитрий Тарасов.

Смарт-ружье синхронизируется с мобильными устройствами, у оружия есть функция обучения стрельбе. МР-155 Ultima можно оснастить счетчиком выстрелов, компасом, а также видеозаписью.

Модульная конструкция ружья позволяет модифицировать его под нужды клиента. Ориентировочная цена МР-155 Ultima - 100 тысяч рублей, пишет РБК.

По словам Тарасова, основной задачей было привлечение тех, кто родился с гаджетами. Компания намерена «вовлечь хипстеров, поколение Z». «Очень хочется, чтобы люди владели, во-первых, оружием ответственно и при этом получали кайф от этого», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что «Калашников» ведет разработку нового ручного пулемета для Минобороны страны.