Компания Безоса анонсировала продажу билетов для полета в космос

Наука и медицина

Компания самого богатого человека в мире, главы Amazon Джеффа Безоса Blue Origin анонсировала скорый запуск продаж билетов в космические путешествия.

Всем желающим рекомендуют зарегистрироваться на сайте Blue Origin, чтобы успеть забронировать место на космическом корабле. При этом стоимость и дата путешествия пока не сообщаются.

Корабль New Shepard, который отправит туристов в космос, в последнее время совершил ряд испытательных полетов. Он состоит из двух частей - небольшой капсулы с прямоугольными окнами и ракетного ускорителя, который запускает капсулу в космос со скоростью в три раза больше скорости звука. После путешествия корабль вернется на Землю, сообщает «Рен ТВ».

Напомним, с начала следующего года по 2023-й дочернее предприятие госкорпорации «Роскосмос» «Главкосмос» намерено отправить за пределы планеты Земля четырех туристов.