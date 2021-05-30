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Наука и медицина
Коммунизм в космосе: новый успех китайского космического корабля
30 мая, 2021 09:02
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Xinhua/Globallookpress
Космический грузовик КНР «Тяньчжоу-2» в воскресение ждал очередной успех. Ему удалось состыковаться с базовым модулем новоиспеченной китайской станции «Тяньхэ».
На модуль были доставлены скафандры, топливо и техника для ее будущих обитателей. Для строительства полноценной станции и доставки всего необходимого планируется более десятка запусков.
Помимо основного модуля, «Тяньхэ» будет включать в себя два лабораторных. В июне туда планируется доставить троих космонавтов. Общий вес станции будет порядка 100 тонн, передает «Интерфакс».
Трое членов экипажа, как предполагается будут находиться на «Тяньхэ» на постоянной основе.
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