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Наука и медицина
Количество умерших в первый год пандемии россиян подсчитал Росстат
11 июня, 2021 20:23
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Обнародованы официальные данные по смертности в России за прошлый, 2020 год. Наша страна потеряла 2.14 млн человек.
Соответствующие данные 11 июня опубликовал Росстат. При этом, согласно официальной статистике, от коронавируса скончалось порядка 144 тысяч человек.
Также статистический бюллетень «Естественное движение населения РФ за 2020 год» гласит: родилось за прошлый год около 1.43 млн человек, что на 44.5 тысячи меньше, чем годом ранее.
Таким образом естественная убыль населения составила более чем 700 тысяч человек. Об этом сообщает РИА «Новости».
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