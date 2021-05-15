Китай вошел в историю после посадки своего аппарата на поверхность Марса

Наука и медицина

КНР стала третьим государством в мире после США и СССР, высадившим марсоход на поверхность Красной планеты. «Чжучжун», доставленный на Марс аппаратом «Тяньвэнь-1», проведет на поверхности около 90 суток.

Марсианские сутки (солы) на 2.7% длиннее земных. Элеткропитание ровера будет обеспечиваться четырьмя солнечными батареями, а передвигаться марсоход будет со скоростью 200 метров в час.

Как передает «Интерфакс», одной из ключевых задач аппарата будет зондирование геологического строения планеты, а также поиск биомолекул и анализ химического состава грунта.