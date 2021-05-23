Киев достиг договоренности с ЕС о взаимном признании COVID-паспортов

Наука и медицина

Украина достигла политической договоренности с Европейским Союзом о взаимном признании «паспортов вакцинации», заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Украина и Европейский союз достигли политической договорённости о взаимном признании так называемых паспортов вакцинации. Недавно ЕС объявил о введении до конца июня цифровых сертификатов, которые будут содержать данные о вакцинации, тестах на COVID-19 и приобретённом иммунитете после болезни», — сказал он.

Шмыгаль сообщил, что дал распоряжение разработать совместно с Еврокомиссией соответствующий сертификат на Украине.

В апреле в Европейском Союзе одобрили технические параметры сертификата вакцинации, там заявили, что сертификаты станут доступны в Евросоюзе к 15 июня, пишут RT.