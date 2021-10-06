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Наука и медицина
«Хьюстон, у нас перец»: астронавтам удалось вырастить настоящий перец в космосе
6 октября, 2021 21:48
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NASA
На борту МКС впервые удалось вырастить перец чили. Эксперимент проводили астронавты США. Об этом рассказали в космическом центре им. Кеннеди при NASA.
«Хьюстон, у нас перец! – сообщили в космическом центре. - Растения перца чили, выращиваемые на МКС, недавно принесли плоды».
Цветки перца были подвергли опылению дистанционно. В работе приняли участие астронавты NASA и сотрудники центра Кеннеди.
«Следите за сбором урожая позже в этом году», - отметили в пресс-службе.
Эксперимент по выращиванию перца продолжался с 12 июля, отмечает «ТАСС».
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