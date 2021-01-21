Храм святого князя Владимира для Росгвардии достроили

Сделано Русскими

В Балашихе завершилось строительство главного храма Росгвардии. Он будет носить имя святого равноапостольного князя Владимира, внутри разместят соответствующую икону.

О завершении строительства рассказал депутат Госдумы Владимир Ресин. По его словам, в настоящее время заканчиваются строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, на финишной прямой - отделка приходского дома и воскресной школы.

Ресин сказал «Интерфаксу», что на Рождество состоялось первое богослужение, в Крещение прошла ночная литургия, во время которой росгвардейцы и жители Балашихи могли окунуться в купель.

Освещение храма планируют провести весной-летом.

Решение о строительстве храма было принято патриархом Кириллом и главой Росгвардии Виктором Золотовым. В нем должны установить уникальный резной иконостас из белого мрамора с отделкой красным в цвет геральдики Росгвардии. Внутри разместят икону святого Владимира, пока она хранится в Центральном музее войск национальной гвардии.

В 2020 году завершилось строительство главного храма Вооруженных сил России в Кубинке. На его стенах разместили мозаику с портретом Иосифа Сталина и композицией о присоединении Крыма, позже их демонтировали.