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Наука и медицина

Кемеровские ученые разработали способ лечения гипертоников без лекарств

Елизавета Ивлева
25 мая, 2021 14:16
2 мин
Елизавета Ивлева
25 мая, 2021 14:16
2 мин
фото: pixabay
фото: pixabay

Кемеровские исследователи из НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний вводят инновационный метод по лечению людей, которым не помогают лекарства при артериальной гипертензии, сообщает издание «Наука в Сибири».

Согласно медицинским данным, резистентной (не поддающейся лечению) гипертонией болеют около 15% от общего числа больных.

Разработанная процедура ренальной денервации поможет в лечении гипертоников, считают медики. Дело в том, что нервные сплетения окружают почечные артерии, а ренальная денервация способствует избирательному успокоению гиперактивных почечных нервов и помогает снизить выработку в почках гормонов, которые повышают давление. За счет снижения давления уменьшается риск осложнений артериальной гипертензии, инсультов и сердечной недостаточности.

Специалисты добавили, что продолжительность процедуры – не более пары часов. Кроме того, лечение практически безболезненно и требует только сутки на постельный режим после ее проведения.

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