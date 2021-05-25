Кемеровские ученые разработали способ лечения гипертоников без лекарств

Наука и медицина

Кемеровские исследователи из НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний вводят инновационный метод по лечению людей, которым не помогают лекарства при артериальной гипертензии, сообщает издание «Наука в Сибири».

Согласно медицинским данным, резистентной (не поддающейся лечению) гипертонией болеют около 15% от общего числа больных.

Разработанная процедура ренальной денервации поможет в лечении гипертоников, считают медики. Дело в том, что нервные сплетения окружают почечные артерии, а ренальная денервация способствует избирательному успокоению гиперактивных почечных нервов и помогает снизить выработку в почках гормонов, которые повышают давление. За счет снижения давления уменьшается риск осложнений артериальной гипертензии, инсультов и сердечной недостаточности.

Специалисты добавили, что продолжительность процедуры – не более пары часов. Кроме того, лечение практически безболезненно и требует только сутки на постельный режим после ее проведения.