«КазКоВАК»: Казахстан начал вплотную тестировать вторую «спасительную» вакцину от коронавируса
15 июня в Казахстане стартовали клинические исследования второй вакцины от COVID-19 QazCoVac-P («КазКоВАК-П»). Как и первая вакцина республики, второй препарат был разработан Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности (НИИПББ) при Минобрнауки Казахстана.
По информации пресс-службы института, исследования будут проводиться в городской многопрофильной больнице города Тараз. Для работы привлекаются добровольцы в возрасте от 18 до 50 лет.
В институте отметили, что QazCoVac-P стала второй вакциной, которая успешно прошла доклинические испытания и показала свою безопасность.
Также в НИИПББ пояснили, что новая вакцина создана на основе искусственно синтезированных белков коронавируса SARS-CoV-2. Препарат прошел все необходимые «сложной очистки полученных белков», цельного вируса в вакцине не содержится.
Согласно проведённым на животных испытаниях, иммунитет формируется на 14 сутки после получения второй дозы препарата.
Между тем прививочная компания в Казахстане стартовала еще 1 февраля, напоминает «ТАСС». Сначала жителей начали прививать российским препаратом «Спутник V». С 26 апреля в стране начали применять собственную вакцину – QazVac.