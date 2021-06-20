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Наука и медицина
Казахстан готов дать нескольким странам свою вакцину от коронавируса
20 июня, 2021 11:37
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Осенью этого года Казахстан запустит завод по производству вакцины от коронавируса QazVac, заявил вице-премьер республики Ералы Тугжанов.
По словам политика, это позволит увеличить объемы производства препарата и отправлять его за рубеж. Переговоры со странами, которые хотят его получить, ведутся уже сейчас.
«Есть страны, которые сегодня готовы купить нашу вакцину. Безусловно, в первую очередь обеспечить наших граждан, а потом уже, конечно, по просьбе других стран, будем помогать остальным тоже», - сказал он.
Пока на экспорт готовится относительно небольшая партия в 50 тысяч доз, добавил премьер. Казахстанскую вакцину готовы закупать уже сегодня Венгрия, Монголия, Афганистан и Кыргызстан, пишет NUR.KZ.
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