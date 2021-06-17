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Наука и медицина
Каша с салом против ковида: профессор рассказал о противовирусных свойствах
17 июня, 2021 14:25
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фото: pixabay
Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков назвал перловку обладательницей противовирусного эффекта. Дело в том, что в ее составе находится лизин, отвечающий не только за коллаген, но и связанный с профилактикой вирусных заболеваний.
Сочетание перловой каши с салом – дополнительная защита легких от вирусов, считает медик. Необходимое количество сала составляет 9-10 граммов в сутки.
«Если вы постоянно употребляете перловку, поддерживаете концентрацию витамина D, которого, кстати, очень много в перловке, то и ковид вам не так страшен», – цитирует слова Ковалькова «Российская газета».
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