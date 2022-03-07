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Наука и медицина
Кардиолог выделил источники тахикардии
7 марта, 2022 13:45
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фото: pixabay
Учащённое сердцебиение может иметь ряд неочевидных источников, рассказал врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов.
Предел нормы сердцебиения – это 60-90 ударов в минуту. При физической активности или стрессе может быть 100 ударов в минуту.
По словам врача, высокая частота сокращений сердца может быть следствием повышенной температуры. Сниженный уровень гемоглобина также влияет на тахикардию.
Среди других причин тахикардии выделяют переедание, употребление крепкого кофе или алкоголя, курение, пробочное действие лекарственных препаратов, передают «Известия».
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