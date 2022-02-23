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Наука и медицина
Кардиолог рассказал об активности против тромбов
23 февраля, 2022 11:23
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фото: pixabay
Тромбообразование может возникнуть из-за такого сердечного недуга, как фибрилляция предсердий. О том, как уменьшить риск, рассказал кардиолог Тамаз Гаглошвили.
Врач упомянул исследование, в котором участвовало более 20 тысяч жителей Норвегии. За их активностью наблюдали 20 лет, после чего учёные пришли к выводу, что небольшая физическая нагрузка (прогулки, йога, плавание, пилатес) на 19% снижает вероятность развития фибрилляции предсердий.
Отмечается, что тренирующимся следует обращать пристальное внимание на пульс, так как для фибрилляции предсердий характерно неритмичное и хаотичное биение сердца, пишет «Российская газета».
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