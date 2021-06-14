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Наука и медицина
Кардиолог перечислила три опасных симптома инсульта
14 июня, 2021 11:41
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фото: pixabay
Три симптома, указывающих на острое нарушение мозгового кровообращения – инсульт, назвала кандидат медицинских наук, кардиолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики Ольга Козлова. Об этом передает «Российская газета».
По ее словам, среди первых признаков инсульта находится не только головокружение и головная боль, но и внезапная слабость в лице, руке или ноге, особенно с одной стороны тела.
Нарушение сознания, проблемы с речью или с пониманием речи должны насторожить пациента. Кроме того, острое нарушение зрения в одном или обоих глазах, требует обращения к специалисту.
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