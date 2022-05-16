Кардиолог перечислила факторы для развития гипертонии
Признаки повышенного артериального давления – гипертонии – необходимо отслеживать всем, чтобы избежать негативных последствий для организма. О том, что влияет на развитие гипертонии, рассказала кардиолог Ольга Бокерия.
Во-первых, это возраст. У мужчин артериальная гипертензия чаще появляется в возрасте до 64 лет, а у женщин после 65 лет. Во-вторых, имеет значение наследственный фактор.
Также избыточный вес и отсутствие физической нагрузки предрасполагают к повышенному давлению. Дело в том, что для большого веса нужно больше крови для снабжения организма, что увеличивает давление на стенки сосудов. Излишняя нагрузка на артерии происходит у малоподвижных людей, поскольку у них высокая частота сердечных сокращений.
Что касается вредных привычек, курение повышает давление и повреждает артерии, алкоголь повреждает сердце, а переизбыток соли задерживает жидкость в теле. Несбалансированное питание и недостаток калия тоже приводит к нарушениям.
Специалист добавила, что постоянное нахождение в стрессе провоцирует стойкую гипертензию, пишет «Российская газета».