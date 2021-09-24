Какой вакциной можно ревакцинироваться после прививки «Спутником V»?
Если вакцинация от коронавируса была проведена препаратом «Спутник V», то ревакцинацию после него можно выполнять любой известной на сегодняшний день вакциной. Но за возможные побочные эффекты отвечать будет производитель второго препарата. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи, который разработал «Спутник V», Александр Гинцбург.
По его словам, после «Спутника» для ревакцинации можно использовать любую вакцину, которая прошла апробацию. Это, в том числе, и зарубежные препараты от фармкомпаний AstraZeneca, Pfizer и Moderna.
При этом Гинцбург отметил, что ни он, ни его научный центр, ответственности за побочные вакцины других производителей не несут.
«Единственное, что я всегда добавляю, отвечая на этот вопрос, - за побочные эффекты, которые вызывают эти вакцины по сравнению со »Спутником V«, Институт Гамалеи, государство Российское и Александр Леонидович Гинцбург ответственности не несут», - приводит его слова «ТАСС».