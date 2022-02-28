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Наука и медицина
Качество сна ухудшается с возрастом: ученые провели эксперимент
28 февраля, 2022 18:36
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фото: pixabay
У людей чаще наблюдается тенденция нарушения сна с возрастом. Поэтому американские ученые провели опыты с мышами для выявления воздействия гипокретинов, отвечающих за возбуждение и влияющих на бессонницу и аппетит.
В исследовании участвовало две группы мышей: молодой было 3-5 месяцев, старшей – 18-22 месяцев. С помощью света ученые стимулировали нейроны у мышей.
Результат эксперимента показал, что старшая группа потеряла около 38% гипокретинов, а оставшаяся их часть была возбудимой и делала животных более склонными к пробуждению.
Отмечается, что это могло быть связано с ухудшением «калиевых каналов», которые выполняют функцию биологических переключателей и отвечают за многие типы клеток, передает aif.ru.
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