К Земле устремились похожие на статую Свободы и Эйфелеву башню астероиды

Наука и медицина

В ближайшие дни рядом с Землей пролетят два крупных астероида.

Один из них своими размерами превосходит статую Свободы в Нью-Йорке, а второй размером с Эйфелеву башню. Как считают эксперты NASA, космические объекты потенциально опасны для Земли.

Астероид 2021 JF1 со скоростью 17 километров в секунду пролетит недалеко от нашей планеты 27 мая. Его диаметр - до 210 метров, что больше статуи Свободы.

Другое небесное тело - 2021 КТ1 — приблизится к Земле 1 июня на расстоянии в 13 миллионов километров. Его скорость - около 18 километров в секунду, а диаметр сравним с Эйфелевой башней в Париже до 330 метров, сообщает Центр исследования околоземных объектов (CNEOS) при Лаборатории реактивного движения NASA.

Ранее в NASA сообщили, что огромный астероид Апофис не столкнется с Землей в ближайшие сто лет.