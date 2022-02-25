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Наука и медицина
Извлечение ореха из бронхов 11-месячного малыша провели самарские врачи
25 февраля, 2022 14:54
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фото: pixabay
В Самаре врачи детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой провели извлечение застрявшего в бронхах ореха у 11-месячного ребёнка.
Мать обратилась к врачам из-за подозрительного кашля с хрипами у ребёнка. Вероятно, младенец мог съесть конфету с орехом, упавшую на пол. Медики провели бронхоскопию и извлекли инородное тело.
По словам заведующего оториноларингологического отделения Евгения Слюсарева, данная проблема считается опасной и частой в детском возрасте. В дыхательных путях застревают не только семечки, горох, орехи, но и скрепки, батарейки, монеты, передаёт слова специалиста «Российская газета».
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