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Изобретение врача из Подмосковья поможет выявлять астму у новорожденных

Лилия Караева
1 октября, 2020 18:28
2 мин
Прибор для диагностики астмы
Телеканал «360»

Врач-аллерголог из Московской области изобрел небольшой прибор для ранней диагностики астмы у детей. Такие сканеры уже есть, но они слишком большие.

Схема работы прибора очень простая: девайс делает снимок капилляров, и врач анализирует его. По одному снимку оценивается 28 параметров, пять из которых позволяют предсказать, есть ли у малыша риск развития астмы или аллергии.

Прибор разрабатывался с 2011 года врачом Павлом Бережанским. Один из его детей часто болел бронхитом, который часто переходит в астму.

Первый корпус сделали из папье-маше, линзы разрабатывали на заводе, научную базу собирали на основе наблюдений за здоровьем младенцев.

Врач рассказал телеканалу «360», что сделано около 15 приборов. Они стоят в детских поликлиниках Подмосковья, в Ярославской области, один отправлен в Новороссийск.

По данным Института иммунологии, в России астмой болеет каждый 20-й житель. Среди детей это самое частое хроническое заболевание. Оно вызвано генетической предрасположенностью и урбанизацией.

Ранее российские химики создали новый антибактериальный сорбент.

темы
дети
Подмосковье
врач
диагностика
прибор
астма
2 мин